Tuhanded venelased on kogunenud korruptsiooni vastu protestima ()

Protest on ajendatud Navalnõi süüdistusest, et peaminister Dmitri Medvedev on rohkem kui 1 miljardi dollari eest istandusi, luksuslikke jahte ja grandioosseid mõisu kokku ostnud.

Kokku on kogunenud ka sajad korrakaitsjad, kes protestijaid vahistavad ja üritavad rahvast laiali ajada. Vahi alla on võetud ka protesti eestvedaja ja opositsiooni liider Aleksei Navalnõi , vahendab The Washington Post.

We'll make Russia great again! #ДимонОтветит pic.twitter.com/ds6iX8nj8R

Viimane nii ulatuslik protest leidis aset 2012. aastal peale toonaseid parlamendi valimisi, mida opositsioon kutsus pettuseks. Riigi kontrollitud telekanalid proovisid tänase protesti kajastamist keskpäevani vältida, kuid sotsiaalmeedia kanalites, nagu näiteks Twitter, on info, et protestid toimuvad üle terve Venemaa.

Vladivostokis on teatatud kümnetest vahistamistest ja ilmselt tuleb selliseid teateid veel, sest lisaks Vladivostokile ja Moskvale on ka Peterburis rahvas protestima hakanud.

Anti-corruption protests organised by @navalny in 80+ Russian cities today, focus on alleged secret property empire of @MedvedevRussiaE pic.twitter.com/y2dMi2eEgm — Tom Parfitt (@parfitt_tom) March 26, 2017

Võimud panid Navalnõi Moskvas korraldatud protesti keelu alla. President Putini kõneisik seletas, et ka protestist osa võtmise õhutamine on seadusevastane.

Vene politsei vanemametnik Aleksander Gorovoi hoiatas reedel, et võimud ei vastuta protesti võimalike tagajärgede eest. See tähendab, et kui valitsust pooldavad vabatahtlikud tulevad protestile vahele segama, siis ei pruugi politsei vahele astuda.

Üks protesti sõnumitest on ''Mitte keegi ei ilmunud kohale'', mis vihjab sellele, et ametivõimud ignoreerivad Navalnõi suur toetust rahva seas. Teine populaarne protesti logo on part, mis vihjab sellele Navalnõi väitele, et Medvedevi suurejoonelistel maaomanditel on ka partidel oma majad.