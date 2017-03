Marmara Sterling esindabesimest korda Eestit maailma suurimal ehtemessil Baselworld 2017.

''Baselworld on messina midagi sõnulseletamatut - siin on koos kogu maailma koorekiht! Ehte-ja kellamaailma valitsevate liidrite boksid ulatuvad kõrgustesse, neil on rõdud, alla voogavad veekardinad ja kristallidest seinad. Kogu see sära ja toredus on tõeliselt muljetavaldav,'' kirjeldab ettevõtte tegevdirektor Janno Jaek.

Jaek seletas, et kuigi suurte Marmara Sterling tundub teiste suurte tegijate kõrval väike, on messist osavõtt siiski suur saavutus ja innustus edasi liikumiseks.

Eesti esimese ehtebrändina osales Marmara Sterling kuu aega tagasi ka Müncheni rahvusvahelisel ehte- ja juveelimessil Inhorgenta, mis oli ettevõtte jaoks suur samm edasi rahvusvahelisele turule.

''Oleme sealsel messil saadud osade kontaktidega Baselworldil uuesti kohtunud ja ka paar lepingut on juba allkirjastatud,'' kinnitas Jaek.