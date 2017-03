Lembit Ulfsaki lesk Epp Ulfsak rääkis Vene uudisteportaalile EG, et sel kolmapäeval surnud armastatud näitleja põdes vähki.

Uudisteportaal tutvustas lugejatele Ulfsakit kui näitlejat, kes mängis tuntud filmides ja kehastas muu hulgas Thijl Ulenspiegelit ja Paganeli "Kapten Granti lastes", vahendab Publik portaalile räägitut.

Väljaandega rääkinud Ulfsaki lesk Epp Ulfsak ütles, et tal on väga valus rääkida oma abikaasast. "Siin Eestis on suurepärased arstid, nad ei ole halvema tasemega kui Iisraelis või Ameerika Ühendriikides, kuid avastasime vähi hilja ning teha polnud enam midagi".

Refereeritud artikli täistekst Delfis.