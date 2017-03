Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles laupäeval, et Ankara võib korraldada Brexiti laadse referendumi Euroopa Liidu liikmeks pääsemise üle.

Viimaste kuude jooksul on Türgi suhted Euroopa Liiduga teravnenud, kuna Saksamaa ja Holland ei lubanud Türgi ametnikel minna seal elavatele türklastele aprillis ootava referendumi jaoks kampaaniat tegema.

Mõlemad riigid põhjendasid keeldu turvalisuse hoidmisega ja Erdoğan kutsus neid selle peale natsijäänukiteks ja sõnavabaduse peal trampijateks, mis on mitmete Euroopa Liidu riikide valitsusi vihastanud.

''Türgi on 54 aastat Euroopa Liidu ukse taga oodanud,'' rääkis Erdoğan vihjates 1963. aastale, mil Ankara lõi Euroopaga majanduliku sideme.

Arutelu Türgi liitumise üle algasid juba 2005. aastal, kui on vaid teosammul veninud kuna osadele liiduriikidele valmistab muret, milline olukord on türgis inimõigustega, millised on Türgi suhted etniliselt lõhestunud Küprosega. Samuti muudab Türgis elavate moselmite suur hulk mõned riigid tõrksaks.