See aga muutis Atoneni julgeks ja selle asemel, et pikast trepist alla joosta, proovis ta trepi kõrvalt mäest alla laskuda.

Sinna nende meeskonna võistlus jäigi, kuna Atoneni jalg enam ei kandnud. Tundus, et midagi on murdunud.

''Teel veel mõtlesin, et äkki on hirmul suured silmad. Et äkki pole vaja. Siiski läksime, ukse taga veel arutasin, et vist on parem juba. Aga siis tehti pilti ja mu esimene luumurd on tõsiasi. Kips! Siinkohal tänan PERH-i inimesi, kõik toimis asjatundlikult ja kiiresti,'' kirjutas Atonen Facebooki.