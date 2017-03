Homme Brüsselis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite nõukogu kohtumisel võetakse rändekriisiga seoses arutlusele tagasisaatmispoliitika tõhustamise ja rände lähteriikidega tegelemise teema.

Siseminister Andres Anvelt kinnitas, et läheb nõukogusse tagasisaatmise süsteemi kordategemise eest seisma, sest see on rändepoliitika toimimiseks eluliselt tähtis.

''On väga tervitatav, et Euroopa Komisjon tegi ettepaneku tagasisaatmise tegevuskava täiendada ja ebaseaduslikud siinviibijad ka tegelikult tagasi saata. Kui me selle üle Euroopa Liidus poliitilisel tasandil debatti ei pea, siis asjad paremaks ei lähe,'' ütles Anvelt.