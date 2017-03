Seekordsed rahutused on paljuski põhjustatud määrusest, mis tõstaks makse neil valgevenelastel, kes töötavad aastas vähem kui kuus kuud. Nõndanimetatud "parasiidivastase" maksu vastu on kriitiliselt meelestatud nii paljud kodanikud ise, inimõiguste aktivistid ja ajakirjanikud.

Oppositsioonijuht ja kunagine presidendikandidaat Vladimir Nekliajev on üks üle kolmesajast inimesest, kes on viimaste päevade jooksul vahistatud. 57 inimest Minskis asuvast inimõiguste keskusest hoiti mitu tundi kinni, enne kui nad lõpuks vabastati.

"Lukašenka on paanikas, kardab oma inimesi," ütleb Natalja Kaliada heategevusorganisatsioonist Belarus Free Theatre. Kaliada on hetkel Brüsselis ja teeb lobitöd, et Euroopa Liit kehtestaks uuesti sanktsioonid, mis Valgevenelt eelmisel aastal maha võeti. "Valgevene pole Euroliidu jaoks praktiliselt nähtavalgi ja ometi on nii ohtlik ignoreerida seda, mis seal toimub. Mitte ainult inimestele Valgevenes, Venemaal ja Ukrainas, vaid kogu maailmas," ütleb Kaliada.