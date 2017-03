"Billil on tõepoolest õnne! Hiljuti neelas ta ühe austriga pärli alla. Pärl läks kopsu, kuid opereeriti välja ja see osutus nii hinnaliseks, et pärli müügist saadud tulust jätkus vabalt operatsiooni eest tasumiseks."

"Tõeline vedamine!"

"Veelgi enam - jäi üle veel nii palju raha, et sellest jätkus ka matusteks."