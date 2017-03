Tallinnas Vabaduse väljakul vabadussamba juures mälestati täna märtsiküüditamise ohvreid.

Sel aastal möödub märtsiküüditamisest 68 aastat. Kell 17 alanud mälestustseremoonial esinesid sõnavõttudega justiitsminister Urmas Reinsalu ja Eesti Memento Liidu juhatuse liige Peep Varju ning mälestuspalvuse pidas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku praost Jaan Tammsalu.

Vabadussõja võidusamba jalamile asetas pärja Eesti rahva nimel justiitsminister Urmas Reinsalu. Lisaks asetasid pärjad Kaitseliidu ja Kaitseväe nimel Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindralIndrek Sirel ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Tallinna linna nimel Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, diplomaatilise korpuse nimel Rootsi suursaadik Anders Ljunggren ja Eesti Memento Liidu nimel Leo Õispuu.

Reinsalu ütles oma sõnavõtus, et märtsiküüditamine oli genotsiidikuritegu meie rahva vastu. "Me ei unusta kunagi ohvreid ja peame meeles ka inimsusvastased kurjategijad. Järgmisel aastal avame Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaali, kus on kirjas kõigi hukkunud ohvrite nimed,“ lisas justiitsminister.

Ka Eesti Memento Liidu juhatuse liige Peep Varju ütles oma kõnes, et 1949. aasta märtsiküüditamine oli Eesti ajaloo suurim genotsiidi- ja sõjakuritegu, mis pandi toime salastatud sõjalise operatsioonina. "Nõukogude okupatsioonivõimu eesmärk oli hävitada Eesti rahva võimekam osa ja likvideerida traditsiooniline Eesti küla elulaad," lisas Varju.

Vahetult pärast mälestustseremooniat toimus traditsiooniline küünalde süütamine Tallinnas Vabaduse platsil. Sellel aastal süüdati küünlad järgides väljakule märgitud Eesti kontuuri.

Küünlad süüdati ka Tartus, Pärnus ja mujal Eestis. Vabaduse väljakul kuvatakse ka rohkem kui 32 000 represseeritu nimed, kes 1949. aastal Eestist küüditamisele määrati. Nende hulgas ka need, kes vangistati, olid sunnitud põgenema või end varjama.

Märtsiküüditamine jättis Eesti rahva mällu kustumatu ja sügava jälje, lõhkudes peresid ja hävitades inimelusid. Selle käigus viidi Siberisse üle 22 000 süütu inimese.

Mälestusüritust korraldasid Tulipisar, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Memento Liit, Inimõiguste Instituut ja Eesti Mälu Instituut koostöös justiitsministeeriumiga.