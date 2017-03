Kaitseminister Margus Tsahkna ütles oma kõnes kodutütarde 85. aastapäeva pidulikul aktusel, et oma pikaajalise tegevusega on kodutütred tõestanud, et naiste osalus riigikaitselistes tegevustes on normaalne.

„Loodan, et lähiaastatel kandub sama mõtteviis üle ajateenistusse ja näeme aina enam noori naisi ajateenistusest osa võtmas,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul näitab kodutütarde pikaajaline tegutsemine, et see organisatsioon on püsiv ja edumeelne. „Teil on põhjust tunda uhkust oma arengu üle,“ ütles Tsahkna.

Kodutütarde tegevuses osalemine on kaitseministri sõnul oluliseks osaks vastutustundlikuks kodanikuks kasvamisel. „Kodutütred on elujõuline ja äge organisatsioon, mille väärtust ühiskonnas tuleb veelgi enam nähtavaks teha ja hoogustada organisatsiooni arengut. Teil on potentsiaali veelgi enamaks,“ ütles ta.



Sel nädalal allkirjastas kaitseminister koos Kaitseliidu ülema Meelis Kiiliga programmi „Noorte isamaaline haridus“, mis annab riigipoolsed suunad ja vahendid laiendamaks noorte isamaalist haridust.



Programmi eesmärgiks on veelgi enamatele Eesti lastele pakkuda tasuta võimalusi osalemaks Kaitseliidu noorteorganisatsioonide suvelaagrites ning Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevuses.



Tänavu korraldatakse Kaitseliidu malevates suvelaagrid laiendatult, eesmärgiga kaasata veerandsada noortejuhti, kes omakorda loovad võimaluse 300 uuele noorele osaleda Kaitseliidu noorteorganisatsioonide töös. 2018. aastal organiseeritakse suvelaager 1000 noorele, kuhu oodatakse 300 kodutütre ja noorkotka kõrval osalema veel 700 uut noort.