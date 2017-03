Protesti korraldas organisatsioonide grupp Unite for Europe , mille kampaania eesmärgiks on vähendada Brexitiga kaasnevat kahju. Unite for Europe'iga on seotud veel mitmed Euroopa Liitu pooldavad grupid.

Protestiv rahvas liigub pärastlõunaks parlamendihoone juurde. Rahvas tuli välja hoolimata sellest, et see võib politseinike tööd raskendada peale sellel nädalal Westminsteris toimunud rünnakute, vahendab Politico.

''Me oleme need 48%, kes Brexiti vastu hääletasid ja need, kellele ei antud võimalust selle vastu hääletada- noored ja Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad, töötavad ja maksavad siin makse. Me oleme väga nördinud, et valitsus otsustas selle referendumi nii lahendada.''

Protestijad kasutasid sõnumi edasi andmiseks ka huumorit. ''Homme keeratakse kella tund aega edasi. Ühel kolmapäeval lähevad nad 40 aastat ajas tagasi,'' oli ühel kirjas. ''Kuidas me nüüd Eurovisiooni võidame,'' küsis teine.

Rongkäik oli planeeritud samale ajale, mil Suurbritannia valitsus käivitab artikli 50, mis peaminister Theresa May teavituse kohaselt toimub kolmapäeval.

Protesti ajastuses mängib rolli ka see, et samal ajal on Euroopa Liidu 27 liikmesriigi juhid kogunenud Rooma, et tähistada Rooma lepingute 60. aastapäeva, kuna need lepingud panid aluse Euroopa Liidu sünnile.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker pidas sellist olukorda, kus Euroopa seda tähtpäeva ilma Suurbritanniata tähistab, traagiliseks.