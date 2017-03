"Teate, me tegime uue stiili, horror bossanova,“ muheles Padar ja järgnes sellise fiilinguga lugu, mis pani tantsima nii publiku kui bändimehed. Või jäi ta keset lugu laval seisma ja viipas julgustavalt saaliukse ette seisma jäänud piigadele, et need lava ette tuleks. Kui viipekeel ei mõjunud, hüppas Padar lavalt, läks kaunitaride juurde ja juhatas nad džentelmenliku galantsusega lava ette. Või korraldas mõne loo ajal ühislaulmise. Või asus paari laulu ajal ette näitama tantsuliigutusi, mis tekitas sellise elevuse, et Padar taas lavalt maha hüppas ja võttis nagu aeroobikatreener positsiooni esirea ette ning pani publiku enda järgi tantsima. Seda etteastet võis vabalt pidada eelsoojenduseks NO99 Tantsulaagrile, kus täna südaööl Maiken Schmidti, Liina Lehise ja Oliver Soometsa eestantsimisel saab Vahemere rütmides samme seada.

"Jah, me Üloga (bändi klahvpillimängija Ülo Krigul – toim.) paarkümmend aastat tagasi mõtlesime, et tuleme bluusi juurde tagasi siis, kui me vanad mehed oleme. Aga siin me nüüd oleme, sest meie kitarrist Raul Ukareda otsustas, et me oleme juba praegu vanad mehed, sest ta ise on vana mees,“ andis Padar ka teada, kuidas nende bluusbänd tekkis.