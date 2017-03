Eesti jalgpallikoondis kohtub täna õhtul Nikosias MM-valiksarja viiendas voorus Küprosega, kel samuti tabelis vaid võit Gibraltari üle. Kuivõrd peatreener Martin Reim traditsiooniliselt algkoosseisu kohta vihjeid ei anna, siis peab Õhtuleht ise ennustama, kes lahingusse lähevad.

Väravavaht Mihkel Aksalu | Sellel rindel on jõujooned endised, kui Aksalu on vähegi terve (mida ta praegu on), siis ta Eesti väravasuule ka asub.

Vasakkaitsja Dmitri Kruglov | Jättis küll eelmise liigamängu haiguse tõttu vahele, kuid Reim kinnitas eile, et tervised on meestel korras. Kruglovi eelis Ken Kallaste ees on erakordselt head vasaku jala tsenderdused. Lisaks on Kallastega see jama, et ta on pärast talvepausi vaid ühes Poola kõrgliiga kohtumisest platsile pääsenud.