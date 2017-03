Kas, kuidas ja kui palju peaks toetama täiskasvanuks saanud ja oma elu peale minevat võsukest?

"Kasvatuse ülim eesmärk on ikkagi see, et noor inimene tuleb ühel päeval oma eluga ise toime ega sõltu oma vanematest või teistestki sugulastest," rõhutab perepsühhoterapeut Lemme Haldre. Praegusel ajal on tema sõnul palju julgeid iseseisvujaid – näiteks välismaal töötavad noored –, aga ka neid, kes vanemate juurest kuhugi ei kipu, sest arvutimaailm asendab nendele päriselu.

Lemme Haldre (Aldo Luud)

"Oma töös näen hulka arvutisõltlastest noori, kes on võõrandunud reaalsest elust – nad ei oska luua suhteid ega teistega rääkida. Kui selliselt noorukilt küsida, kas tal on sõpru, vastab ta: jaa!

Aga kui uurida, mida koos sõpradega ühiselt ette võetakse, selgub, et nad polegi kunagi silmast silma kohtunud, vaid suhtlevad ainult arvutimängude võrgustikus," kõneleb Lemme Haldre (väikesel pildil).