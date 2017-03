Naine sai ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui tal polnud restoranis arve maksmiseks kontol raha: väidetavasti Facebook oli sealt mitu tuhat eurot ära võtnud.

Reisiblogi pidav Mari (nimi muudetud) tahtis osta oma ajaveebile Facebookis reklaami. Kampaania kestis 15.–18. jaanuarini ja selle eest tegi ta krediitkaardimakse. Mari sõnul seadis ta reklaamiostul piirhinna – 5 eurot. Rohkem poleks Facebook tohtinud temalt saada, kuid läks teisiti. Ligi kaks kuud hiljem sattus Mari restoranis arve maksmisel piinlikku olukorda.

"Mulle öeldi, et arvel ei ole piisavalt raha. Ütlesin, et see pole võimalik, proovime veel!" hakkab naine absurdset hetke meenutades naerma. "Proovisime ühe korra veel – ei olnud." Arve maksis Mari ruttu sularahas. Internetipanka minnes selgus, et konto oli tühi, raha oli endale kandnud välismaine pangakasutaja "FACEBK DUBLIN".

"Viie minuti pärast olin ma pangas," meenutab Mari. Koos telleriga hakati makseid kontrollima, "FACEBK DUBLIN" oli võtnud Mari kontolt kolmel päeval raha. "14. märtsil oli neli makset, 16. märtsil oli kaks makset, 17. märtsil oli kaks makset," loetleb ta. Väikseim makse oli 50 eurot, suurimad 500–600 eurot. "Konto läks täpselt nulli," ütleb Mari.