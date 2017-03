Pealtnägija sõnul ei pidurdanud tüdrukute ema järsult, vaid jättis auto keset maanteed seisma.

"Hoobi saanud autost välja roninud tüdruk karjus, et õde on autos, aga enne kui jõudsin kohale, varises ta minu silme all mitu korda asfaldile. Täielikus šokis ema püüdis teist last autost välja saada, aga talle öeldi telefonitsi, et teda ei tohi liigutada," räägib neljapäeva õhtul Jõhvi külje all toimunud traagilisest avariist õnnetusehetkel kümmekonna meetri kaugusel kergliiklusteel olnud mees.

VALGUSTATUD: Kuigi avarii juhtus pimedal ajal, põles sündmuskohal tänavavalgustus (Aldo Luud)

Neljapäeval kell 20.30 juhtus Tallinna–Narva maantee 162. kilomeetril pisut enne Jõhvit raske liiklusõnnetus, milles hukkus kümneaastane tüdruk. Temaga koos tagaistmel olnud 12aastase õe viis kiirabi haiglasse.

Politsei teatel on esialgne versioon, et Kohtla-Järve poolt Jõhvi suunas sõitnud Honda, mida juhtis 39aastane naine, pidurdas järsult ja autole sõitis tagant otsa Toyota. Miks otsustas Hondat juhtinud pereema keset õhtust tiheda liiklusega maanteed pidurdada, ei osanud politsei eile veel öelda.