Staarisaatest tuule tiibadesse saanud laulja hakkab teleseriaalis "Litsid" kehastama olümpiasangar Kristjan Palusalu.

Aasta algul otsis multitalent Mart Sander oma seriaali "Litsid" tarbeks meest, kes sarnaneks olümpiasangar Kristjan Palusaluga. Tänaseks on otsingud vilja kandnud – aastal 2012 superstaarisaates pronksmedali saanud Toomas Kolk on nagu Palusalu kaksikvend!

Mart räägib, et hakkas võttetiimiga sobivaid kandidaate otsima möödunud aasta lõpul. "Otsustasime produtsent Tuuli Roosmaga, et teleseriaal ei peaks olema üks-ühele raamatu ümberjutustus, vaid võiks pakkuda üllatusi ka neile, kes "Litse" lugenud on.

Seega tõin sisse tegelasi, keda raamatus ei ole – sportlastest on seal näiteks Paul Keres ja Kristjan Palusalu," selgitab Sander, mida Palusalu üldse tema seriaalis teeb.