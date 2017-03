Kätte hakkab jõudma aeg, kui talvemantlid, kampsunid ja muu talvevarustus tuleb puhkusele saata. Seejuures on oluline jälgida teatud reegleid, et need järgmisel talvel täpselt sama head välja näeksid.

Kui talv läbi ja aeg õhemad riided välja otsida, siis kindlasti ei tasu talvemantleid, kampsuneid ja saapaid niisama kapi taganurka lükata, et need siis poole aasta pärast uuesti välja võtta.

Kui on soov, et talveriided ja -jalanõud võimalikult kaua vastu peaksid ja seejuures väga head välja näeksid, tuleb need enne puhkusele saatmist korralikult puhtaks teha ja suveks õigesti ära panna.

Seejuures tasub meeles pidada, et kõik riided tuleb enne ärapanekut korralikult puhtaks pesta. Ka kõigest mõne korra kantud asjad vajavad puhastamist, kuna need võivad seistes värvuda.