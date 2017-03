Eesmärk:

Teha kindlaks, kas maitse järgi teeb vahet, milline roog on valmistatud külmutatud ja milline värskest köögiviljast.

Tulemus:

Üldjuhul siiski saab – üheksast sööjast seitse said aru, kumb supp oli valmistatud värskest ja kumb külmutatud köögiviljast. Ahjuvormi puhul eksis üks inimene.

Kui kaks rooga on korraga nina ees, saab enamik inimesi aru, kummas neist on kasutatud külmutatud paprikaid-porgandeid ja kummas värskeid. Samas pole vahe nii suur, et peaks alati ise köögivilja puhastama hakkama.

Seda enam, et erinevalt Õhtulehe katsest pole võrdlusmomenti alati käe ulatuses.