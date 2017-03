Kui 2015. aasta lõpul saabus Soome ennenägematult suur hulk varjupaigataotlejaid, olid mõned Soome majandusteadlased seisukohal, et riik saab nendest kasu, kuna riigi elanikkond vananeb ja riiki ohustab tööjõupuudus. Valitsuse majandusuurimuskeskuse VATT uurimus Soome tööturust aastatel 1990-2013 loob aga teistsuguse pildi.

"Afganistanis, Iraagis ja Somaalias sündinud varjupaigataotlejate tööhõive ja sissetulekud olid märgatavalt väiksemad kui teistes maades sündinud migrantidel,“ ütles VATTi majandusteadlane Matti Sarvimäki Iltalehtile. "Pärast kümmet aastat Soome asumist moodustasid Afganistanis, Iraagis ja Somaalias sündinud meeste töötasud vaid 22-38 protsenti samaealisse elanikkonda kuuluvate meeste töösissetulekutest,“ ütles majandusteadlane.

2015. aastal saabus Soome Iraagist 20 485, Afganistanist 5214 ja Somaaliast 1981 varjupaigataotlejat. "Ega me ei tea, mis nendest inimestest saab. Aga seda me teame, et neil inimestel, kes on tulnud varem samadest riikidest, ei ole Soome tööturul väga hästi läinud,“ kommenteeris majandusteadlane.