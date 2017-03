Kus on menuka telesarja võttepaigad ja kust on pärit nõukaaegne kraam autodest miilitsavormi ja Marati uhutud pesuni?

"Illari Kukekese baar on mõnes mõttes inimeste ehtne petmine, sest pole tegelikult baar, vaid spetsiaalselt "ENSV" jaoks ehitatud ruum," naerab teist hooaega sarja "ENSV" kunstnikuna publikule nõukaaja ­illusiooni loov Franka Vakkum. "See on lihtsalt tuba ühes Pirita-Kose majas. Oleme seal küll väga kitsastes oludes, kuid selle vaatamata suutnud vaataja päris hästi ära petta."

BAAR KUKEKE: Baarimees Illar (Raivo E. Tamm) oma kuningriigis. Baar nagu baar ikka, tundub, et säärane koht on päriselt ka olemas. (Ülo Josing / ERR )

Tegelikult on isegi võltsbaare sarja "ENSV" aegu olnud kaks. "Vana Kukekese baar oli meil eelmises võttepaigas," muheleb lavastaja Ain Mäeots. "Kui eelmiseks võttekohaks olnud maja hakati renoveerima, pidime leidma teise võttekoha.

Üleminekuks sai tulekahju Aavikute-Kessnerite kodus, sestap said mõlemad uue elamise. Meie uude võttekohta Pirital, mille täpse aadressi jätame igaks juhuks saladuseks, on tehtud nii Aavikute kodu kui ka uus Kukekese baar."