"Sojuzmultfilm, dubleerinud filmistuudio Tallinnfilm, tõlkija Valeria Villandi, režissöör Eugen Rozenthal, helioperaator Herman Vahtel, toimetaja Luule Žavoronok." Kõlab kui luuletus nõukaaegsest esimese klassi aabitsast, mida iga Juku ja Malle ka une pealt peast teadsid. Aga miks ei pidanudki teadma, kui see tekst kõlas kui mantra iga vene multifilmi lõpus ja kus eriti luulelisena mõjus võõrapärane nimi Žavoronok. Luule rõhutab iga kahe lause tagant, et ta ei olnud filmi, vaid dublaaži toimetaja.

TÕSTAMAA PATRIOOT: See foto on tehtud 2016. aasta augustis või septembris. (Tiina Kõrtsini)

Et Luule on eestiaegne laps, kes küüditati kaheksa-aastasena koos vanematega Siberisse, polnud juba toona saladus. Seda teadsid paljud kolleegid Tallinnfilmist, kus ta 30 aastat dubleerimise ja veel tuhande asjaga tegeles. Täna saab Luule 84aastaseks. Palju õnne!

Mida ja kui palju te mäletate Eesti vabariigi lõpuaastatest ja lapsepõlvest Pärnus?

Väga palju mäletan. (Luule istub voodiserval ja ma tassin talle ükshaaval sülle fotoalbumeid, mida on terve tuba ja pooled raamaturiiulid täis. "Eh-he-hee", peaaegu et kiljatab Luule järjekordset albumit lehitsedes. Mälu on tal terane ja iga foto toob silme ette magus-valusa meenutuse. Ühel fotol seisab paari-kolmeaastane Luule korvtoolis, nägu naerul.)