Õpilastel on sageli raske tekstist aru saada, ja see probleem pole kindlasti uus, kinnitab Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi eesti keele õpetaja Urve Parveots. Ei osata nii-öelda ridade vahelt lugeda. "Jürgen Rooste kritiseerib oma luuletuses "Rahamaa", et inimesed ei mõista kirjanikke ega kunstnikke ja seda, et nendegi looming on töö. Õpilased aga kuulavad või loevad luuletust ja leiavad, et Rooste ütlebki, et luuletamine ega maalimine pole mingi töö, vaid hobi," toob Parveots näite.

Aina enam on jutuks, et noorte funktsionaalne lugemisoskus ehk oskus loetut mõista muutub kesisemaks. Aastal 2012 kirjutas Postimees, et umbes 13 protsendil Eesti noorukitest on puudulik lugemisoskus, mistõttu nad võivad igapäevaelus, näiteks juhendite lugemisel, jänni jääda. Miks on tekstidest üha raskem aru saada?

Emakeele ja kirjanduse õpetaja Urve Parveots ei arva, et praegusaja laste funktsionaalne lugemisoskus on tingimata halvenenud. Ta tõdeb, et paljudel õpilastel on raske teksti mõista. Samas lisab Parveots, et see probleem kimbutab koolilapsi ning õpetajaid juba mõnda aega.

Pikki tekste enam ei loeta ega kirjutata