KEVADEL LINDE VAATLEMA ()

Varu kõvasti kannatust, pane selga soojad riided ja kindlasti pista kotti ka linnumääraja.

"Ehkki lindude ränne käib meil peaaegu aasta läbi, on just kevadine ränne üks põnevamaid. Parim aeg lindude vaatlemiseks on aprill-mai, kui pidevalt saabub uusi ning meilt rändab läbi või teeb rändepeatuse palju põhjapool pesitsevaid linde," räägib ornitoloog Margus Ots.

Skandinaavias ega Lääne-Euroopas neid ei kohta: aed-roolind, väike-käosulane, tamme-kirjurähn, soo-loorkull. (Remo Savisaar / Vida Press)

Ornitoloog Margus Otsa sõnul on Eesti tänu oma väga eriilmelisele loodusele äärmiselt liigirikas. Eestis on registreeritud 387 linnuliiki, kellest ligi kolmandik on siiski eksikülalised, keda kohatud vaid üksikud korrad.

Lindude vaatlemiseks ei pea üldse kaugele sõitma." Ka oma kodu läheduses leidub kindlasti mõni järv, lahesopp, üleujutusala, vana park või metsatukk, kus rändel peatuvaid või pesitsevaid linde vaadelda. Isegi oma aias saab väga hästi linde vaadelda," räägib Ots.