Juba neljandat aastat jagab ETV "Ringvaate" toimetus rahvusvahelise teatripäeva eel välja Terasmikrofoni preemiat, mille pälvib nende saate põnevamaid intervjuusid andnud näitleja või lavastaja. Sel korral sai auhinna endale Juss Haasma, vahendas Menu.

"Ma olen siiralt üllatanud," ütles Juss Haasma preemiat kätte saades ning tõdes, et talle meeldib väga "Ringvaates" käia.

"Tunnustust on vaja seni, kuni inimene on endas kindel," ütles Haasma ja kinnitas, et tal on olnud elus perioode, kus ta pole olnud see mees, kes ta on praegu. "Heal sõnal on aga tohutu jõud."