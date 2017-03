Kolmapäeval vapustas Euroopat Londonis korraldatud terrorirünnak. Ja taas oli relvaks sõiduk. Kentis sündinud ja Birminghamis elanud Briti kodanik, 52aastane kolme lapse isa Khalid Masood, ajas esmalt Londoni südames Westminsteri

sillal jalakäijaid Hyundai i40ga alla. Surma sai kolm ja vigastada ligi 40 inimest. Seejärel haaras ta kaks nuga ning pussitas surnuks parlamendihoone väravas valvet pidanud relvitu politseiniku.

Sündmuskohal viibinud Briti kaitseministri erariides ihukaitsja laskis terroristi maha. Eile lisas Briti politsei, et Khalid Masoodi sünninimi oli Adrian Russell Ajao. Ta radikaliseerus 2005. aastal, kui töötas Saudi Araabias inglise keele õpetajana.

Niisuguste rünnakute taga on terrori uus ja ohtlik nägu, ütles ajalehele Blick Saksa tuntud terrorismiekspert Rolf Tophoven.

"Terror on muutunud mitmetahulisemaks. Nice’i, Berliini ja Londoni rünnaku korraldamiseks ei ole vaja suuri ettevalmistusi ega spetsiaalseid teadmisi. 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud olid seevastu piinliku täpsusega plaanitud ja see nõudis palju aega ja eksperte," selgitas ta.

Uus on Tophoveni sõnul ka see, et üha sagedamini korraldavad terrorirünnakuid just üksi tegutsevad terroristid, kes suudavad ilma suurema ettevalmistuseta hirmu ja õudust külvata. See aga tähendab, et terrorirünnakud võivad toimuda kõikjal ja igal ajal.