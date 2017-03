Vladimir Žirinovski on mees, kes väärib vähemalt üht raamatut igal aastal, kuigi tema tegudest ja sõnavõttudest saaks arvatavasti kokku panna neid koguni mitu. Asi on selles, et ta esineb peaaegu iga päev mõne kõne, avalduse, ettepaneku, mõtte, repliigiga, need on huvitavad ja omapärased, kuid sageli ka vihastavad mõnda seltskonda.

Ta on ka selline mees, kes võtab sõna igas asjas ja eranditult igal teemal, mis elu talle ette mängib.

Ta ei häbene kasutada kõikvõimalikke väljendeid, tal pole mingit probleemi solvata nii omasid kui ka võõraid, ta käitub väljakutsuvalt ja mühaklikult. Tal on kõigi asjade kohta oma arvamus, mis sageli ei lähe kokku korrektse poliitilise tooniga ega teiste poliitikute väljaütlemistega.

Sellepärast teda Venemaal armastataksegi, kuigi neid, kes teda tõsiselt võtavad, pole siiski väga palju.

Talle meeldib nalja visata ja anekdoote jutustada, kuid sageli on need teatud kallakuga, mistõttu paljud ei saa nendest aru või vihastavad nende peale end roheliseks.

Kuid see naljavestjat ei heiduta ja järgmisel korral on tal varrukast võtta veelgi räigem anekdoot. Samas võib ta olla ka meeldiv ja lahke seltsiline ning lüüa tantsu Kremli müüri ääres või laulda patriootlikke laule.

Teda on nimetatud mitmeti: mõnele on taprofessionaalne provokaator, teisele Kremli palgatööline, kolmandale sisepoliitiline kloun, aga veel ka suur poliitik, Venemaa poliitika raskekaallane, särav demagoog ja populist, ässitav propagandist, Venemaa Trump jne.

Iga päev uued mõttesähvatused

Žirinovski viimase aja üks šokeerivamaid avaldusi oli lubadus hakata riigiduuma liikmeid kohtu alla andma, maha laskma ja üles pooma.

Seda ta lubas vihahoos, kui teda ähvardati saata parlamendi eetikakomisjoni ette, sest ta oli oma kõnes nimetanud Moskva oblastit maffiaoblastiks, kus pidevalt rikutakse opositsiooniparteide õigusi, ja Ühtse Venemaa saadikuid äraostetud pasatskiteks, kes ei tee valimisrikkumistest väljagi.

"Moskva oblast on kõige räpasem ja kriminaalsem, nagu Moskvagi. Kurjategijad, lurjused, mafioosod, bandiidid, vargad. Me hakkame nendega võitlema," lubas Žirinovski, minnes ka isiklikuks, kui sõimas korrumpeerunuks Oksana Puškinat, kes valiti riigiduumasse Moskva oblastist ja kes on oblasti kuberneri abikaasa sõbranna.

Ka Puškina ei käitunud kuigi väärikalt, kui hakkas istungisaalis Žirinovskile vahele karjuma – reglement seda ei luba.

Kuid mida huvitavat on Žirinovski viimastel nädalatel veel öelnud, milliste ettepanekutega välja tulnud või millele tähelepanu juhtinud? Seejuures on alltoodud loetelus vaid pool või isegi vähem Žirinovski mõtteid, mis on kuuldavaks saanud märtsikuus.

• Ta soovitas kriminaalkorras karistada Gruusia presidenti, praegu Ukrainas tegutsevat Mihheil Saakašvilit, kuna viimane oli andnud 2004. aastal korralduse lasta põhja riigiduuma saadikuid Sotšist Suhhumi linna vedanud reisilaev, mille pardal oli olnud ka Žirinovski. "Tollal kuulus Abhaasia juriidiliselt Gruusia koosseisu ja Saakašvili oli keelanud Vene turistidel sinna sõita," selgitas Žirinovski.

• Ta pani ette varustada perekonnaseisuametid eesnimede soovitusliku nimekirjaga, et ametnikud saaksid pakkuda lapsevanematele normaalseid nimesid. "Kui lastele antakse idiootlikke nimesid, siis on see laste üle irvitamine. Nende üle naerdakse koolis, tööl," ärritus Žirinovski, kelle meelest on ilusad poisinimed näiteks Tihhon, Prokofi, Nazar, Matvei.

• Ta väitis, et Teist maailmasõda poleks olnud, kui Venemaal poleks 1917. aastal toimunud kaht revolutsiooni. "Ilma 1917. aasta oktoobripöördeta poleks me olnud kaotajaks Esimeses maailmasõjas. Siis poleks olnud ka Teist maailmasõda, poleks olnud nii suurt lõhet läänemaailmaga, ei oleks USAst saanud nii võimsat riiki," ütles Žirinovski.

• Ta nõuab Ukrainalt üks miljard rubla selle eest, et Ukraina on teda süüdistanud terrorismis. Moraalse kahju hüvitamiseks lubas ta esitada Haagi kohtusse vastuhagi, sest Ukraina andis sisse hagi, mille kohaselt nõuab Venemaalt terrorirünnakutega Ukrainale tekitatud kahju täielikku hüvitamist. "Kui venelane tahab jääda venelaseks, siis on ta terrorist. See on õudne. Isegi Hitler ei teinud seda," ärritus Žirinovski.

• Ta nimetas Ukrainat fašistlikuks ja natsistlikuks riigiks ning peab lubamatuks, kui Venemaa Eurovisioni-lauljat Julia Samoilovat, kes on teatavasti ratastoolis invaliid, ei peaks lubatama Kiievisse esinema. "Kui Kiievisse ei lasta meie lauljatari, on tegu natsismiga, diskrimineerimisega rahvustunnuse järgi," teatas Žirinovski.

• Ta on veendunud, et Krimmi jõudmine Venemaa rüppe oli igati õiguspärane ja kõik Krimmiga seotud sündmused on vaja kirja panna ajalooõpikutesse. "Põline Vene ala Krimm on naasnud kodusadamasse. Krimmis lehvib alati Venemaa lipp ja mitte keegi ei julge seda näppida," teatas Žirinovski.

• Ta tegi ettepaneku rajada Rubljovka piirkonda Moskva lähistel ühiselamu Ukraina presidentidele ja Ülemraada saadikutele, kes tagakiusamise pärast hakkavad peatselt Ukrainast jalga laskma.

"Las istuvad seal ja aretavad mesilasi. Kommunistide liider Gennadi Zjuganov aitab neid mesitarudega," teatas Žirinovski parlamendi kõnetoolist. Rubljovkal on Viktor Janukovõtš juba ees ja seal on palju vabu suvilaid.

• Ta kritiseeris ülitotakat seadust, mille tõttu sai kannatada lasteaiakasvataja Jevgenia Tšudnovets. Soovides juhtida politsei tähelepanu lastelaagris toimunud mõnitustele, jagas ta sotsiaalvõrgustikus lühivideot ühe poisiga juhtunust. Selle asemel süüdistati naist hoopis lasteporno levitamises ja mõisteti pooleks aastaks vangi.

"Kes kupatas ta vanglasse? Meie! Meie kehtestasime erakordselt lolli seaduse, mille alusel saadetakse igasuguse info postitamise eest vangi. Mis see olgu? Milline komitee selle seaduse välja töötas? Mis mõttega? Äärmisel juhul trahvige. Ta juhtis vaid tähelepanu," pahandas Žirinovski.

• Ta soovitas president Putinil Kremlist välja kolida, et teha sinna muuseum. "Kreml tuleb puhtaks teha. Seal peab olema ainult muuseum. Presidendi residents tuleb ehitada kusagile teise toredasse kohta, see on aga ülisuur muuseum. Sinna pääseksid miljonid turistid," rääkis Žirinovski oma plaanist.

• Ta teatas huvist lennata kosmosesse ja kõige parema meelega siirduks ta vajaduse korral Marsile, kuid ainult vipi-aparaadiga. Sellest rääkis poliitik näituse avamisel, mis oli pühendatud esimese naiskosmonaudi Valentina Tereškova 80 aasta juubelile. Venelased kommenteerisid sotsiaalmeedias agaralt Žirinovski ideed. "Kõik saadikud Marsile. Üheotsapiletiga," soovitas keegi.

• Ta arvab, et koolides oleks vaja hakata kohustuslikus korras õpetama tüdrukutele kodundust ja poistele maalri- ja tisleriametit. Veel peaks tüdrukutele selgitama, kuidas olla hea ema, abikaasa, ämm, sest siis oleks ka pereelu õnnelik.

Õnne jaoks olevat vajalik seegi, et igal pereliikmel oleks omaette tuba ja terve pere ei elaks ühes toas. "Abielupaaril peab olema võimalus üksteisest puhata, siis on ka nende suhted vastupidavamad," rääkis Žirinovski.

• Ta kutsub üles propageerima varajast abielu, et 18-19aastased abielluksid, mitte üle 30aastased. Samas on ta teinud ettepaneku rajada erimajad lahutatud venelastele, et ka kõige häbelikumad ja eelmises abielus pettunud inimesed võiksid üksteisega tutvuda ja uue perekonna luua. Veel tahab Žirinovski, et tema partei võtaks šefluse alla noored, vallalised ja lahutatud naised, et kaitsta neid valede otsuste tegemise eest.

• Ta soovitas võrdsustada alkoholi kasutamise ja suitsetamise narkomaaniaga. "Inimene süstib heroiini või joob pudeli viina. Mis seal vahet?" arutles Žirinovski. "Mõnikord on narkomaan arukam kui alkohoolik. On geeniuseid, kirjanikke, kunstnikke, aga alkohoolik on kadunud inimene. Seepärast on vaja võrdsustada."

• Ta tahaks kehtestada viinatootmisele riigimonopoli, et alkoholitööstus oleks sama hästi kaitstud kui sõjatööstus. "Vahitornid, sõdurid, koerad ja loarežiim," loetles ta vajalikke meetmeid. Viina peaks müüma eripoed, alkoholjoogi ostjat tuleb filmida ja viina saab kätte parteipileti ettenäitamisel.

"Olgu neil häbi," ütles Žirinovski, kelle sõnul saaks riik alkoholikaubanduses korra sisse seada kolme kuu või kõige kauem aastaga.

• Ta soovitas tuntud Nikita Mihhalkovil lavastada Nikolai Gogoli ja Aleksandr Gribojedovi teoste "Revident", "Surnud hinged" ja "Häda mõistuse pärast" ainetel näidendi nüüdispealkirjaga "Audiitor", kus liberaaldemokraatide liider saaks esineda peaosas.

• Ta esitas mõtte, et kõik Venemaa valitsejad väärivad ausammast, pärinegu nad tsaari-, nõuka- või nüüdisajast. Tema sõnul on monumendi ära teeninud nii Vene riigi loonud vürstid, aga ka Gorbatšov ja Jeltsin, kusjuures ei tohtivat arvestada, mis pärast neid on juhtunud. "Need olid riigivalitsejad, ükskõik, kui halvad nad olid või kui palju oli tragöödiaid. Nemad on meie ajalugu," rääkis Žirinovski.

• Ta ei poolda monarhia kehtestamist Venemaal, sest tsaaritroonile on raske järeltulijat leida. "Monarhi lapsed võivad olla halvad," selgitas Žirinovski. Samas on ta pooldanud Venemaa presidendi ümbernimetamist ülemvalitsejaks ja üldvalimistest loobumist.

"Seltsimees president" ja "Härra president" ei kõla tema arvates kuigi hästi, kuid "Teie kõrgus" on just õige pöördumine Putini poole, on ta öelnud. Kuberneride poole soovitas ta edaspidi pöörduda "Teie hiilgus!"

Küsimusele, keda ta näeb oma parteis võimaliku järeltulijana, vastas Žirinovski: "Pole vaja järeltulijat. See pole monarhia. Kongress valib salajasel hääletusel nelja-viie kandidaadi seast ja keegi saab suurema osa häältest. Järeltulijat otsitakse siis, kui kavatsetakse lahkuda. Meie ei lähe kuhugi. Tuleb aeg ja kongress valib uue esimehe, mille üle olen ma rõõmus."

Ausammas elavale poliitikule

Žirinovski tunneb end alati ja kõikjal mugavalt ja koduselt, isegi iseenda seltskonnas. Selle lausega saab vihjata asjaolule, et eelmise aasta aprillis püstitati Moskvas Žirinovskile ausammas, mis löödi püsti Maailma Tsivilisatsioonide Instituudi juures, mille Žirinovski 1999. aastal asutas.

Kolme meetri kõrguse pronkskuju autor on juba NSV Liidu ajal ülivõimsaid taieseid loonud kunstnik Zurab Tsereteli. Muide Žirinovski ausamba avamisel ei mängitud NSV Liidu või Venemaa riigihümni, vaid hoopis Venemaa Keisririigi hümni "Jumal, keisrit kaitse sa".

Ajakirjanikud rõhutasid skulptuuri ja elusat poliitikut võrreldes, et pronkskuju on mõnevõrra rühikam. Žirinovski jäi monumendiga väga rahule, kuigi väikest erinevust originaaliga oli märgata. Seda võib aga seletada asjaoluga, et kunstnik mätsis kuju kokku fotode põhjal ja tal ei olnud kasutada elusmodelli.

Hoopis huvitavama ettepaneku tegid Volgogradi oblastis asuva Žirnovski linna elanikud, kes soovitasid lisada linnanimesse veel ühe i-tähe, et sellest saaks Žirinovsk.

Poliitik oli sellest väga meelitatud ja kiitis mõtte heaks, teatades, et kui idee teostub, siis hakkab tema partei linlasi varustama humanitaarabiga. Praeguseks pole linna ümbernimetamise mõttest siiski asja saanud.

Aga Kurski oblasti Malogneuševo külas anti Žirinovski nimi tänavale, kus on 80 maja.

Presidendiks rekordkandideerija

Žirinovski on Liberaaldemokraatliku Partei (LDP) asutaja ja kauaaegne liider, juba alates 1989. aastast. Ta on kandideerinud Venemaa presidendiks koguni viis korda – sellise saavutusega pole hakkama saanud ükski teine Venemaa poliitik.

Senini on Žirinovski püüdnud presidendiks saada 1991., 1996., 2000., 2008. ja 2012. aastal, jättes kandideerimata vaid ühel korral (2004). Kõige parema tulemuse saavutas ta 2008. aastal, kui jäi 9,35% häältega Medvedevi ja Zjuganovi järel kolmandale kohale (sel aastal Putin ei kandideerinud).

Tema poolt hääletas ligi 7 miljonit inimest, kuid võitjat Medvedevit toetas üle 52 miljoni inimese. Ka 1991. aastal jäi ta Jeltsini ja Rõžkovi järel kolmandaks, kuid protsent ja häältearv olid väiksemad (7,8% ja 6,2 miljonit häält).

Žirinovski peab kõige edukamaks just 1991. valimisaastat. Kõige kehvemini läks aga 2000. aastal, kui ta kogus vaid 2,7% häältest ja jäi 11 kandidaadi hulgas 5. kohale.

Pärast seda, kui Žirinovski valiti eelmisel kuul LDP etteotsa tagasi, teatas ta, et plaanib kandideerida ka presidendivalimistel järgmisel aastal.

Samas pole teada, kas need valimised üldse toimuvad, sest juba on prominentsete poliitikute suust kuulda olnud üleskutseid monarhia taastamiseks ja Vladimir Putini kuulutamiseks elu-aegseks presidendiks. Teisalt pole ka Žirinovski kandideerimine veel raudkindel, sest LDP ametlik presidendikandidaat valitakse partei kongressil alles detsembris.

Juba on Žirinovski hakanud välja käima lubadusi, mis ta viiks ellu presidendiks valituna. Nii tahaks ta nimetada Volgogradi linna ümber tagasi Stalingradiks, Uljanovski aga Simbirskiks. Veel soovib ta välja kuulutada üldamnestia, mis koosneks poliitilisest, majanduslikust, kriminaalsest ja finantsilisest küljest.

"Jätame vanglasse ainult neli rühma: tapjad, kelmid, narkokaubitsejad ning suurvargad, aga kõik ülejäänud vabadusse trahvide, koduaresti ja muu sellise peale. Praegu on 650 000 vangi, siis jääb 200 000," lubas Žirinovski.

Pealekauba vajaksid tema sõnul lisalõunavaheaega lõunapiirkondades töötajad: kus on üle 40 kraadi, võiks lõunaaeg (siesta) olla tunni võrra pikem, et inimesed saaksid randa minna.

Žirinovski on ka seksiekspert

Žirinovski on väga viljakas kirjutaja, ta on avaldanud ligi poolsada raamatut, millest enamik räägivad Venemaast, poliitikast, liberaaldemokraatidest. Kuid tema sulest on ilmunud ka üks omapärane raamat, mida nagu ei oskakski temaga seostada.

Nimelt ilmus 1998. aastal Žirinovski ja Vladimir Jurovitski koostööna menukiks muutunud skandaalne raamat "Seksiaabits" ("Azbuka seksa", pildil), milles Žirinovski jagab oma teadmisi intiimelust.

Teoses kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas õigesti anduda voodirõõmudele ja räägitakse täisväärtusliku suguelu eri aspektidest, kusjuures on juttu ka väärastunud seksist.

Muude asjade kõrval tegi poliitik selles raamatus ettepaneku luua Venemaal seksuaalorientatsioonimajandus, mille all ta mõtles ametlike seksituuride organiseerimist, mille ajal pakutakse turistile erinevate teenuste kõrval ka näiteks neitsilikkuse ostmist.

Selle tehingu eest saaks riik legaalset maksu, mis mõjutaks positiivselt riigieelarvet, selgitas Žirinovski.

Kuigi on räägitud, et Žirinovski püüab väidetavalt sellest raamatust vaikida ja häbeneb selle olemasolu, on ta ka hiljem mitmel korral võtnud avalikes avaldustes jutuks seksiteema.