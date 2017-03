Animal Planeti Youtube’i lehekülg jagab imearmsat videot Bronxi loomaaiast, kus koos kasvasid suureks kaks gepardipoega ja kaks labradorikutsikat.

Talitajad otsustasid gepardipojakeste kaaslasteks valida inglise labradori tõugu kutsikad, sest need on sõbralikud koerad. Loomalapsed hakkasid talitajate rõõmuks kohe koos mängima, nagu oleksid sama pesakonna kutsikad. Ka nüüd, suureks kasvanuna, on loomad head sõbrad. Gepardide eest on lihtsam hoolitseda, sest koertest eeskuju võtnutena pole nad inimeste suhtes agressiivselt meelestatud.