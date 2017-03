“Single origin” tähendab otsetõlkes “üht päritolu,” kuid Eestis tõlgitakse seda ka lihtsalt kui “erikohv.” Üldiselt on tegemist kohviga, mis on pärit ühelt viljakoristuselt, ühte sorti kohvist ning ühest kindlast farmist spetsiifilises asukohas. Tavaliselt on see informatsioon pakendil kirjas, kuid see ei ole kunagi väga detailne kirjeldus. Erikohvi temaatikat selgitab kohviekspert Kohvisemu.

Mis teeb päritolumaakohvi eriliseks?

Kõige olulisem aspekt erikohvil – jälgitavus. Võimalus teada täpselt, kust su kohv pärit on. Kohvisõbrad armastavad erikohve, kuna see võimaldab kogeda kohalikke maitseid – seda, kuidas loodus ja õhk mõnes kindlas regioonis on kujundanud kohvipuid ja mõjutanud kohviubade maitset, ning teada saada, milline maitseprofiil domineerib mõnes väikeses, spetsiifilises punktis maailmas.

Miks on erikohv proovimist väärt?

Ilmselt kõige olulisem põhjus, miks peaksid proovima päritolumaakohvi – teadmised ja kogemused. Kui maitsed kohvi mõnest kindlast regioonist, saad hea ettekujutuse maitsetest ja järelmaitsetest, mis selles piirkonnas domineerivad ning selle põhjal saab otsustada, kas see meeldib või mitte. Need teadmised teevad uute huvitavate maitsete ja selle “õige” kohvi leidmise oluliselt lihtsamaks.

Eksklusiivne, kindel, rikkalik maitse

Vastupidiselt segudest valmistatud kohvidele on erikohvid üksteisega võrreldes väga erinevad. Erinevatest piirkondadest pärit kohvi on väga raske üksteisega segamini ajada. Näiteks Mehhiko “Maragogype” kohvist võite leida vihjeid magusale karamellile, värsketele ravimtaimedele ja vürtsidele, samas kui Etioopia “Gesha” oad sisaldavad erinevate puuviljade ja marjade (mustikad, kuivatatud ploomid, õunad) noote.

Erikohv Segud

Oad tulevad ühest kindlast paigast (riik või regioon).

Unikaalne maitse, mida ei saa segi ajada teistest piirkondadest pärit ubadega. Ühe segu maitse ei muutu ajaga, piirkonna looduslikud nähtused ei mõjuta maitset olulisel määral.

Parim maitse kui juua ilma piimata. Hea tassi musta kohvi või piimaga kohvijookide nautimiseks.

Tavaliselt heleda või keskmise röstiga, et säilitada kohvi naturaalseid maitseid. Erinevate röstimisastmetega, tavaliselt keskmise või tumeda röstiga.

Kumb on parem? Erikohv või segud?

Ühte kindlat vastust sellele küsimusele ei ole. Ühest küljest – segude maitsed püsivad põhimõtteliselt samad. Kui armastad ühte kindlat segu, siis võid olla kindlad, et lemmiksegu säilitab oma omadused ja maitse, ükskõik millised faktorid kohviistandusi ka ei mõjutaks. Kuid segudel ei ole väga rikkalikke maitseid – valminud jook on alati midagi “vahepealset.” Samal ajal on erikohvidel tugev selle regiooni maitse, seega kui valmistad neist ubadest kohvi, võid tunda iseäralikku, intensiivset ja konkreetset maitset, mis on iseloomulik just sellele piirkonnale (nt. Kesk-Ameerika – pruun suhkur ja kakao, Keenia – magus, puuviljane järelmaitse). Kuid erikohvide maitseomadused võivad muutuda olenevalt läinud aasta ilmastikuoludest.

