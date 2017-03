Trullakas USA koomik Amy Schumer, kes pidi mängima peaosa uues Barbie-filmis, taandus ootamatult rollist.

Kui eelmise aasta lõpul ilmnes, et Schumer on valitud Barbie ossa, sai ta internetitrollidelt ohtralt mõnitusi, kuid kaitses end sõnaosavalt nagu alati.

“Mina olen see, kes ütleb: ma olen ilus, ma olen tugev. Teie mind paika ei pane. Ma ise panen,” kirjutas Amy Instagramis, avaldades endast rannafoto mustas trikoos.

Kogu lärm aga oli asjata - selgub, et Amy ei osalegi filmis. Ise nimetab ta põhjuseks töögraafikute kattumist. "Olen kole pettunud," ütleb ta oma avalduses. "See film on nii paljutõotav ning Sony ja Mattel on olnud niivõrd head partnerid."