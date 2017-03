Lambaliha tarbimine eestlaste seas on olnud suhteliselt tagasihoidlik ning selles on süüdi nii hirm lambaliha spetsiifilise maitse ees kui ka oskamatus meelepäraseid roogi valmistada.

Suurt rolli mängivad kindlasti ka eestlaste toitumisharjumused ja peredes, kus lambaliha on põlvest põlve söödud, seisab see tänagi kindlasti laual. Ka on aastakümneid sea- ja kanaliha olnud meil märksa kättesaadavamad kui lambaliha.

Viimastel aastatel on lambakasvatus olnud Eestis siiski tõusuteel ja üle poole kohalikust lambalihast moodustab mahetoodang. Lambakasvatajate kinnitusel suudavad nad rahuldada terve Eesti lihavajaduse ja üle jääb ka ekspordiks. Samas 2016. aastal Eestis ära söödud 302 tonnist lambalihast moodustasid statistikaameti andmetel kohalikud lambad vaid viiendiku.