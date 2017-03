Kuid Royal Jordanian Airlines on otsustanud asja huumorivõtmes ära kasutada. Lennufirma tviitis 12 nõuannet, mida nende lendudel teha, kui igav hakkab. Samuti avaldas firma oma Facebooki lehel elektroonikakeelu-teemalise luuletuse. Royal Jordanian lubab, et naljad ei lõpe vaid sellega.

Lend Jordaaniast Ameerikasse kestab umbes 12 tundi. Jordaania on üks kaheksast riigist, mille lennujaamadest tulevatel lendudel ei lubata lennuki salongi enam elektroonilisi seadmeid kaasa võtta. Keeld mõjutab lende Jordaaniast sihtkohtadesse nagu Chicago, Detroit, New York ja Montreal.

Minge Ameerikasse, see on lubatud

9. Teeselge, et söögilaud on sülearvuti

Elektroonikakeeld jõustus teisipäeval, kuid lennufirmadele anti kuni tänase õhtuni aega, et uue reegliga kohaneda. Fortune.com kirjutab, et pole veel päris kindel, kaua elektroonikakeeld kestab. Esialgu öeldi, et teadmata aja, hiljem aga, et kuni oktoobri keskpaigani. Royal Jordanian pole ainus, kes teema üle nalja viskab. Ameerika huumorisaate "The Daily Show" juht Trevor Noah viskas nalja, et pole olemas kiiremat radikaliseerumist ja väikeseks terroristiks muutumist kui siis, kui keelata lastel lennukis nutiseadmete kasutamine.