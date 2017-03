Jaanuari lõpus tõi kaugelt Hiinast meile uue aasta sel korral kohale tulipunane kukk. Üks "kirev" aasta tõotab tulla! Too seda ka oma rõivastesse!



Ehtesalong jätkab ka sel aastal traditsiooni ning pakub uue aasta puhul oma "aastalooma" – e-poes on müügil vahvad kukeprossid, -võtmehoidjad ning efektsed käekotiripatsid. Prosside hinnad algavad 5.50, võtmehoidjate-ripatsite hinnad alates 6 eurost.



Hiinas tavatsetakse uskuda, et kui hoida aasta looma enda ligi, siis ei saa sind kuri ega ebaõnn tabada. Usume seda siis meiegi! Kellel aga selle uskumuse tarvis veel „õnnekukk” puudu, see leiab suure hulga toredaid kuke-eksemplare Ehtesalongi e-poe kuke-aasta erikataloogist.

Huvilistel tasub ostuotsusega kiirustada, sest erinevaid kukevariante on saadaval vaid üksikeksemplarid!