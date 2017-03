Loetletud kuritegude uurimine esialgu lõpetati asitõendite puudusel, kuid 2015. aastal saadud uus info võimaldas menetlused ennistada ja süüdistatava kohtu ette tuua.

Riiklikku süüdistust esindanud prokurör Marika Salmistu tõstis esile kohtuekspertiisi instituudi head tööd ja hoolsust. Tänu neile leiti ühe teise uurimise raames infot, mis aitas lahendada ka need ammused kuriteod.

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri ütles, et juhtum on ilmekaks näiteks olukorrast, kus kurjategija ise on juba oma pääsemises kindel, kuid õiguskaitseasutused ei unusta kunagi raskeid kuritegusid.