E-kaubamaja Diora esitleb laia kollektsiooni rõivaid ja jalatseid, mis on väga erinevates suurustes. Naistele on jalanõusid suuruses 36-44, valikus üle 200 erineva mudeli, ja külluslikku kleidivalikut on suuruses S-5XL igale maitsele.

Diora e-Kaubamajast leiab iga naine endale riided ja jalanõud.

Kogu kaup on kohe olemas, seega saab kõik tellitu kätte 1-3 päeva jooksul. Kui midagi ei sobi, siis muretsema ei pea, sest e-Kaubamajas kehtib 14-päevane tagastusõigus.

Püsikliendid ja fännid saavad olla uudistoodetega kursis ka Facebookis Diora Riided & Jalanõud.