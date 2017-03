Riigikogu liikme esinduskulusid, mida riigikogu juhatuse otsuse kohaselt peaks kulutama eeskätt valijate kohtumiseks, oli mullu kõige rohkem Kersti Sarapuul, tervelt 9594 eurot. Sama masti esinduskulud olid ka Einar Vallbaumil, 8383 eurot. Selle arvestuse kolmas tulemus on tunduvalt tagasihoidlikum – 5798 eurot – ja kuulub Helmen Kütile.

„Eks need ole olnud fraktsiooni väljasõidud, ettevõtete külastamised ja fraktsiooni külaliste võõrustamised, ikka on tarvis lilli või väikseid kingitusi,“ ütles eelmise aasta lõpust Keskerakonna fraktsiooni juhtimise üle võtnud Kersti Sarapuu, kes tunnistas, et enamasti on seda ülesannet täitnud tema. „Isiklikke kulutusi ei ole ma kuluhüvitistesse peaaegu üldse kandnud.“

Riigikogu juhatuse otsuse kohaselt on riigikogu liikme esindus- ja vastuvõtukulud ruumide, esitlustehnika üüri- ja laenutuskulud, toitlustuskulud, kingitused (sh lilled, suveniirid, trükised jms) ja muud kulutused valijatega kohtumiseks. Eelmisel aastal kulus riigikogu liikmete esinduskulude katmiseks 188 116 eurot.