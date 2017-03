Martin Helme kritiseeris kohtunike otsust kanda rahvastikuregistrisse samasoolised abielupaarid kooseluseaduse rakendusaktide puudumise kiuste. Sama teravalt reageeris ka president Kersti Kaljulaid, kes teatas, et kui ohus on põhiseaduslik kord, siis ei saa ta vait olla. Et Helme tegi oma avalduse esmaspäeval ning Kaljulaid reageeris alles neljapäeval, siis jõudis president tervelt kolm päeva vait olla, enne kui sai aru, et põhiseaduslik kord oli ohtu sattunud.

Riigikogu kantselei direktor korjas riigikogu saalist kokku EKRE laudadele jagatud Ossinovski nime kandvad veepudelid. See aktsioon tegi Maria Alajõest tõenäoliselt Eesti kõrgeima riigipalgaga pudelikorjaja – üle 4000 euro kuus. Seda tööd tegi ta tõesti käbedalt. Toimunu kinnitas vaid, et tegu on ülemakstud majahoidjakohaga.

Nii nagu rõõm ja mure on kaksikvennad, nii käivad ka vaesus ja rikkus Eestis käsikäes, seda isegi meie ELi eesistumise ajal. Eesti saatkond Londonis käib ringi kerjakotiga ja tahab saada endale eesistumise ajaks praktikantide nime all tasuta tööjõudu – palka pole Eesti riik maailma ühes kallimas linnas valmis maksma sentigi. Samal ajal ei kõhkle riik sekunditki, et kulutada 10 000 eurot ainuüksi riigikogu kantseleijuhi konkursi läbiviimiseks.

Kenderit ei pandagi vangi

Kaur Kenderi senise kohtuprotsessi mastaape ja meeleolusid arvestades võis arvata, et meest ootab ees vähemalt eluaegne vanglakaristus. Et prokurör nõuab üllatuslikult vaid 4000 euro suurust rahalist karistust vangimaja asemel, siis on selge, et riik otsib võimalust väljuda piinlikuks kiskunud protsessist prokuratuuri nägu säilitades. Samas on rahaline karistus koos pealesunnitud protsessi advokaadikuludega tõhus võimalus riigile ebameeldiva isiku majanduslikuks laostamiseks ja mutta surumiseks.

Isamaa pahad päevad