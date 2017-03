Isesõitvad autod on esialgu veel (lähi)tulevikumuusika, ent näib, et selle tuleviku jõuab ära oodata. Emotsionaalsed ja ohtralt lobisevad taksojuhid on teinekord ääretult toredad, ent vabalt usaldaksin end targa masina kätesse. Vähemasti ei ole masinal kunagi paha tuju ega taba teda liiklusraev. Sõit Teslas läbi koidueelse Tallinna tundus igatahes pika sammuna mahedama tuleviku suunas.

Mina hindan autosõidu juures peaasjalikult kaht asja – et ma ei tunneks, et mind sõidutatakse ja et ma ei kuuleks, et mind sõidutatakse. Ning ehk küll kiirendussuutlikkus on elektromobiilidel tarvidusel vägagi äkiline ning sõidu sujuvus seega eeskätt osava juhi korraldada, siis vaikuse koha pealt neile võrdset ei ole. Äärmiselt meeldiv on transporteeruda tranduletis, millesse kostab õige õrnalt vaid heli, mis tekib rehvide ja asfaldi kokkupuutel. Ärgu tulgu keegi mulle midagi rääkima mootori hääle ilust – ehkki sedagi mõistetakse meie päevil kõvema kõrvakuulmisega tüüpide jaoks elektriliselt võimendada ja kujundada.

„I sing the body electric / ülistan ihu elektrilist“ – nood Walt Whitmani üheksateistkümnendama aastasaja keskpaiku kirja pandud luuleread tulivad meelde, kui mineva nädal varahommikusele lennule vurisemiseks tellitud takso osutus sahisevaks elektriautoks nimega Tesla. Väga nunnu ju, et mu trollibusside ja trammide poolest tuntud kodulinnas säherduste peente modernmarkidega taksoteenust osutatakse.

Tunnistan, et lennujaamast ostsin vana kooli paberraamatu. Loomingu raamatukogu, Mihkel Mutt, „Mõtted“. Väga hea raamat! Ainult pikem võinuks olla, poole lennu peal sai otsa. Siis tegi muidugi taas head rõõmu, et nupukad inimesed on p-raamatu kõrvale e-raamatud leiutanud ning neid mahub teadupärast lihtlabase taskufoni sisse terve müriaad („...müriaadid, keda armastan, ihkavad mind ja mina neid...“). Jätkus mitmeks lennuks ja kauemakski. Ent raamatutest, olgu e- või p-, ma pikemalt ei kirjuta, see oleks minek libedale teele ja õhukesele jääle, kuna teema on tohutum kui inimene ja maailm tema sees. Raamatutest (mis on mahukad) kirjutamine ajalehes (mis on õhuke) on üldse võimalik üksnes tänu sellele, et maakera sees saab olla peidus teine maakera, palju suurem kui välimine.

No ja siis tuli ühel õhtul teatrisse minna. Saal teadagi suur. Näitleja süütas üsna lava kaugemas otsas sigareti. Ahaa! Mõtlesin, ja hakkasin loendama. Läks pea pool minutit, aga siis jõudis tubaka põlemise lõhn kümnendasse ritta selgesti kohale. Suur kõrge saal. Üks sigaret. Vägisi meenus, kuidas vanasti heljus sama maja kohvikutest ja suitsuruumidest märksa intensiivsem aroom üle kogu hoone. Ja see oli teater. Lokaalidest-baaridest ei kõnelekski. Kui kusagil õhtu otsa istusid, võis rõivad joonelt õue tuulduma jätta. Ei enam. Ja see tundub igati normaalne. Ausalt öeldes on tubakahõng isegi vabas õhus mõnevõrra häirivaks muutunud. Ent seda kohtab ikka pärispäris vähe juba. Mitmesugused muud aroomid on juurde tekkinud.

Ei, ega inimesed ole pahvimise ja popsutamise kommet ajaloo prügikasti heitnud, kaugel sellest, kombed ei muutu paari põlvkonnaga. Ent elekter, vana sõber, on uuesti abiks tulnud. Isegi olen juba pea kuus aastat elektrilise suitsupoolisega toimetanud ning tunnistan, et põleva tubaka juurde tagasiteed ei ole. Parim viis suitsetada on mõistagi suitsetamata jätta, ent teiseks parim on teha seda nõnda, et keegi ei märka, kedagi ei häiri.

Jah, moodne maailm võimaldab e-sigareti sisse osta ka vedelikke, mis lõhnavad kilomeetri kaugusele vesimeloni, metsmaasika või mu poolest värske pühvlisõnniku järele, aga milleks. Märkamatus on mõnusam kõigile. Ning e-suitsu tulek koos mõistuspäraste keeldudega on väheste aastatega muutnud mõtlemist ja haistmismeelt niipaljukest, et kui vanasti valisin restoranis terrassilaua näiteks seepärast, et seal suitsu teha sai, siis viimati Gruusias käies juba seepärast, et rõdu ei olnud talumatult täis suitsetatud. Erinevalt sisesaalist. Elagu elekter, ma ütlen.

Elektriline elu kipub üldiselt ka rahalises mõttes soodsamalt kätte tulema. Elektriautod on küll mõnevõrra kallimad, ent pidamine tuleb odavam ning mitmesugused soodustused alates parkimisest ja lõpetades maksustamisega kehtivad neile pea kõikjal. Ja eks odavne ka autod ise, kui enam inimesi neid tunnistab ja tahab. Kuus aastat tagasi tuli ka elementaarse e-suitsetusvahendi eest sadakond eurot maksta, tänapäeval saab viis-kuus korda odavamalt. Paki sigarettide eest peaks iga päev vist umbes kolm raha andma (ei teagi enam, mis nad maksavad), e-vedeliku peale kulub sama palju nädalas. Mõistlik.

Elektrilist evolutsiooni

Tuleb ainult loota, et kui e-suitsetamise maksustamine korrektselt välja töötatakse, siis ei pöördu hinnatase säherduseks, et inimesed jälle tubakat ostma hakkavad. Ei taha haisu tagasi, eriti mitte avalikku ruumi. Kõik ei jäta niikuinii suitsetamist maha, täiusliku maailma poole tuleb liikuda sammhaaval. Kõik katsed harjumuspärast maailma revolutsiooniliselt muuta on lõppenud heal juhul ulgumise ja hammaste kiristamise, halval juhul vägivallaga. Ei taha. Tahan elektrilist evolutsiooni. Olgu teemaks tramm, auto, raamat, suits või tehisintellekt.

Õnneks on arvutimaailmas kõik algusest saati üsna ühene. Ei ole olnud mingeid sisepõlemistransistoreid, mis vajaksid ümberleiutamist keskkonnasõbralikeks tuule- või päikesetransistoriteks. Kõik on elektriline. No kui isegi inimese aju pisitillukeste elektrilahenduste kaudu toimetab, siis mis siin imestada. Aju sihtotstarbeline kasutamine on meid kõigi nende armsate imevidinateni viinud. Ent haamer ja nael pole kuhugi ära kadunud. Selle üle, et suured loomad enam linnatänavatel ei kaka (jah, enne autosid vedasid inimesi ringi suured rohusööjad elajad, nende nimeks oli hobune) on ju hea meel. Et autod ja inimesed vähem tossutavad, on veel parem meel.