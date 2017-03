“Downton Abbeyst” tuttav piltilus briti näitlejatar Jessica Brown Findlay avaldas hingekriipiva saladuse: ta kannatab juba 14. eluaastast toitumishäire all.

Briti menusarjas aadlipere noorimat sõsarat Lady Sybilit kehastanud Jessica (27) süüdistas Daily Telegraphi intervjuus noorte inimeste kehakuvandiprobleemides ühiskonda, mis paneb rõhku teatud iluideaalidele. Ta avaldas lootust, et oma probleemidest rääkides aitab ta kaaskannatajaid.

Jessica on endine baleriin, kes tantsis vaid 15aastasena suvehooaja Kirovi-nimelise balletiteatri ridades.

Ta rääkis, et toitumishäire varjamine tekitas temas tohutut üksildust. “Siis hakkasin lõpuks rääkima ja ajasin pea püsti ning kahetsemise asemel otsustasin endale öelda, et ma olen oluline,” ütles näitlejatar. “Ma ei muutu paremaks näitlejaks, kui kannan numbri võrra väiksemaid riideid. See ei puutu mu ajusse.”

Ehkki Jessica ei täpsustanud, millise toitumishäire all ta kannatanud oli, ütles ta, et teraapia oli teda õpetanud ennast hindama ja otsustama: “Ma aitan end turvalisena ja hästi ja tervena tunda.”