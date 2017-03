Näitlejanna Gwyneth Paltrow jagab oma elustiiliveebis Goop asjatundlikke nõu nii ilu kui tervise alal, kuid ta paistab olevat ka anaalseksihuviline

Goop avaldas neljapäeval oma iga-aastase seksiväljaande, kus oli väga avameelne anaalseksiteemaline intervjuu psühhoanalüütiku ja kirjaniku Paul Joannidesega.

"Esmalt oli see šokeeriv, siis sai kultuurinähtuseks, nüüd on tänapäeva magamistoarepertuaaris peaaegu tavaline - või vähemalt nii näitab ükskõik millise meedia kiire läbivaatamine pornost HBO kanalini," seisab artiklis. "Aga tegelikult harrastavad kõik anaali ... ja kui see sind erutab, pole sa üksi."

Artiklis arutatakse häbenematult mitmeid anaalseksi aspekte, terviseriske ning seda, kuidas sellisest vahekorrast parimat elamust saada, vahendab People.