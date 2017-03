Belgia prokuratuur esitas süüdistuse mehele, kes eile üritas Antwerpenis autoga inimeste sekka sõita.

Õnneks keegi viga ei saanud, kuid mõned jalakäijad pidid teelt siiski kõrvale kalduma, vahendab BBC.

Mehe pidasid kinni sõdurid. Rünnakut kavandanud kurjategija autost, mis oli registreeritud Prantsusmaal, leiti tera- ning tulirelvi.

Politsei on kindlaks teinud, et kinnipeetu on 39aastane "Mohamed R". Ta on Prantsuse kodanik, kuid Põhja-Aafrika päritolu.