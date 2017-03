Värske Kroonika kirjutab, et ärimees Jaan Toots (59) ja tema ärinaisest elukaaslase Eve Kirsi (42) jaoks on tänavune aasta tähtsündmusterohke – veebruaris sündis neil laps ja nüüd valmistuvat nad ka kiriklikuks laulatuseks!

Jaan ega Eve ise Kroonikas kommentaare jaganud ei ole. Õhtuleht helistas ärimehele, kes telefoni äärmiselt tõreda häälega vastu võttis ja uuris, milles probleem on. Kuuldes, et helistatakse Õhtulehest teatas mees, et on välismaal ja ei tea üldse, mida või kus temast kirjutatakse. „Ma ei suhtle kollase meediaga. Ma pole juba kaks aastat andnud ühtegi intervjuud. Kui kirjutatakse mingit jama, siis mind see ei huvita! Saate aru? Absoluutselt ei huvita!“ tõreles mees ja andis teada, et ta ei vasta mitte ühelegi küsimusele. „Mul on oma elu!“

Jaan ja Eve ilmusid teineteise seltsis esmakordselt avalikkuse ette 2015. aasta sügisel. Jaan oli siis veebruaris läinud lahku oma pikaaegsest elukaaslasest Kati Tootsist. Kroonika kirjutas, et kuigi Jaan veedab tihti aega Riias ning Eve tegutseb enamasti Tartus, on paarikese suhe kevadest saadik tuure kogunud ning neid on korduvalt pealinnas koos liikumas nähtud. „Ma ei tea, millest te räägite,“ kostis Jaan Toots, et ei tea kuulujutte ning lisas, et ta on olnud Evele konsultandiks kinnisvara arendamise küsimustes.