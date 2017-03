Üheksa Riigikogu liiget – Raivo Aeg, Yoko Alender, Märt Sults, Erki Savisaar, Einar Vallbaum, Olga Ivanova, Tiit Terik, Imre Sooäär ja Mihkel Raud – suutsid kuni viimse sendini ära kulutada neile lubatud kuluhüvitised. Neist kuus esimest oli 12 380 euroga mullused kõige suuremad kulutajad.

Kõige säästlikumalt on kuluhüvitistega ümber käinud Riigikogu esimees Eiki Nestor, kes on kasutanud vaid kümnendiku talle lubatust ehk 1272 eurot ning Krista Aru, kes on kuluhüvitistena vormistanud 1583 euro eest väljaminekuid – see on 12 protsenti talle ette nähtud kuluhüvitistest.

Vaid 15 Riigikogu liiget kasutasid kuluhüvitisi vähem kui poole ulatuses neile lubatust, nende seas on enim ehk viis sotsiaaldemokraate ning neli Vabaerakonna liiget.

Absoluutarvestuses kõige väiksem kulutaja, kes tundub esiotsa tegelaste kõrval suisa poisikesena, on Toomas Paur, kes kasutas kuluhüvitisi ainult 155 euro eest, kuid tema sai Riigikogu liikmeks alles kaks nädalat enne jõulupühi.