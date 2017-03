Vabaerakonna juhatuse liikme Jüri Saare sõnul tõestab eile erakonnast laimamise ja põhikirja rikkumise pärast väljaarvatud Krištafovitši poolne erakonna võrdlemine märtsiküüditajatega, et juhatuse otsus oli õige.

"Võrrelda märtsiküüditamiste aastapäeva eel tähelepanu püüdmise eesmärgil Vabaerakonda küüditajatega on alatu ja solvab väga paljusid. Kõige kurvem on see, et küüditamistragöödiat kasutab Krištafovitš poliitiliste punktide noppimiseks," nentis Jüri Saar.

"Minu jaoks on see avaldus veel üks raudne kinnitus selle kohta, et tema väljaheitmise otsus on õige. Vabaerakond seisab viisaka ja avatud poliitilise kultuuri eest, kuhu niivõrd alatud avaldused ei kuulu. Nõukogude režiimi ohvrite mälestuse rakendamine isikliku mainekampaania etteotsa on lubamatu," lisas Saar.

Saar lisas, et jaanuaris otsustas juhatus, et Krištafovitšile antakse veel üks võimalus ja kui ta jätkab erakonna laimamist ja valeväidete levitamist, siis on juhatus sunnitud rakendama äärmuslikku meedet ja ta liikmeskonnast välja heitma.

"Krištafovitš on jätkanud erakonna laimamist ning rikkus erakonna liikmele pandud põhikirjalist kohutust, sest kahjustas järjepidevalt erakonna mainet," sõnas Saar.