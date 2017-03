2015. aastal nimetas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna parlamendi fraktsioon riigikogu liikmete kuluhüvitisi rahva õiglustunnet riivavaks ning küsitavaks kuluks. See ei seganud EKRElasi eelmisel aastal kasutamast üle 90 protsendi neile lubatud kuluhüvitiste summast.

Kõige säästlikumalt tegutsesid Vabaerakonda kuuluvad parlamendiliikmed kasutades ära vähem kui poole lubatud summast ehk 47 protsenti. EKRE kaheksa parlamendiliiget vormistasid eelmisel aastal kuluhüvitistena väljaminekuid 78 052 euro eest, täpselt sama suur Vabaerakonna seltskond toimetas 46 514 euroga.

Enamus parlamendi fraktsioone tundsid ennast kuluhüvitiste kasutamisel suhteliselt vabalt, sest „pingereas“ järgnesid EKRE-le Keskerakond 89 protsendi, IRL 86, Reformierakond 85 protsendiga ning sotsiaaldemokraadid 78 protsendiga. Kokku vormistasid riigikogu liikmed kuluhüvitisi ühe miljoni 37 tuhande euro väärtuses, mis oli 83 protsenti lubatud kogusummast.

2015. aasta septembris esitas EKRE riigikogule seadusemuudatuse, mis oleks kaotanud parlamendiliikmete kuluhüvitised. Põhjenduseks nimetas EKRE toona, et „riigikogu liikme palk ja riigieelarvelised eraldised erakondadele on praegu piisavalt suured, et riigikogu liikmed saaksid teha sellest vajalikud kulutused.“

Nagu näha, siis tegelikult on elu palju kallim ja riigikogu liikme palgast ei õnnestu neid kulutusi kuidagi katta isegi EKRE liikmetel.