"Mu sõber kutsus koheselt kiirabi. Me jooksime sinna. Autodest jooksid välja lapsed ja täiskasvanud. Üks tüdrukutest (12-aastane, autos kuhu sisse sõideti-toim.) hakkas karjudes asfalti peale kukkuma. Ta karjus, et tal on autos veel õde. Ema üritas last välja sikutada, kuid telefoni teel öeldi talle, et ei tohi puutuda, peab ootama päästjaid. Päästjad jõudsid kiiresti kohale."

Kõlas plahvatus. Kas see oli kokkupõrke heli või sarnanes see kummi lõhkemisele?

"Ei, see oli vali auto kokkupõrge. Kõlas nagu plahvatus, sest sissesõidetud auto millegi pärast pidurdas järsult, seisis juba tee peal või sõitis väga aeglaselt. Seda kinnitada ei saa, kuid see, et autotuled põlesid ühes kohas kaua, on kindel."

Kuidas käitusid teised avariis osalenud? Kas nad pakkusid esmaabi kiirabi saabumiseni, või olid nad pigem eemal ning otsustasid autole mitte läheneda?

"Kõik jooksid koheselt kohale, me püüdsime kinni kaks last ühest ja teisest autost. Täiskasvanud seisid auto juures, kuid mitte keegi ei saanud midagi teha. Oli võimatu kokku surutud autost last välja saada."

Kuidas ema käitus?

"Ema käitus veidralt. Kuid see on arusaadav, sest ta oli šokiseisundis. Mitte keegi ei tea, kuidas sellises situatsioonis käituda. Alguses ta üritas autost välja tõmmata oma last, kuid seal oli metall koos lapsega kokku surutud, talle öeldi mitte puutuda, oodata. Ta hakkas käima edasi-tagasi, pani endale salli pähe ja näo ette ning käis. Teda oli valus vaadata, ta sai aru, et last enam tagasi ei saa. Ta ei karjunud, ei nutnud. Lihtsalt käis edasi-tagasi selle salliga."

Kas sinu arvates oli ema käitumine mitteadekvaatne juba enne avariid?