Naised ja mehed petavad mõlemad seetõttu, et midagi on nende enda elust puudu. Tühjuse täitmine viib aga afäärideni ja lõpuks lahutuseni...

Tänu tehnoloogiale võib öelda, et seksi saamine pole iial varem olnud nii lihtne. See käib vallaliste ja ka abielus inimeste kohta - kõigile huvilistele on omad veebilehed, mida ka agarasti kasutatakse.

Indiana ülikooli teatel on meeste ja naiste seas petmisi suhteliselt võrdselt, kuid põhjused on väga erinevad.

Miks petavad naised?

1. Ei mingit ühisust ega seotust

Kui naised tunnevad emotsionaalselt oma abikaasast võõrandumist, siis ei taha nad ka mingit intiimsust enam mehega jagada. Ja tekib väga sobiv hetk, et emotsionaalne side ja intiimsus võib tekkida kellegi teisega.

2. Kättemaks

See võib näida ebapopulaarse ja sobimatuna, aga tõenäoliselt on just see põhjuseks ühele naisele viie seast. Kättemaks mehele, kes pettis naist esimesena või kohtles teda halvasti.

Pole harvad ka juhud, kui mees jätab naise beebi ja majapidamisega hätta või unustab naise tähtpäeval.

3. Rahulolematus seksiga

Pole saladus, et kiire elutempo ja stress mõjutab inimeste suguelu. Kas seksi on vähe või pole see piisavalt hea ja rahultust pakkuv. Naine tunneb, et kirge ja tähelepanu on vähe.

Kui mehed kurdavad, et seksi on vähe, siis naised kurdavad pigem selle seksi kvaliteedi üle. Samuti kurdavad naised, et mehed ei algata seksi ega näita kirge.