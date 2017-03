Kired tänavuse Eurovisioni lauluvõistluse ümber ei taha kuidagi vaibuda. Ukraina ja Venemaa on sattunud skandaali, kus Ukraina keelab Venemaa lauljal riiki siseneda, kuid Euroopa Rahvusringhäälingute Liit (EBU) pakub meie idanaabrile satelliidi kaudu esinemise võimalust. Venemaa seda aga ei soovi.

Tänavune Eurovision on juba paar kuud enne algust sattunud sündmuste keerisesse, mis võistlusele just head valgust ei heida. Ukraina valitsus keelas Venemaad esindaval Julia Samoiloval riiki siseneda, sest naine on esinenud annekteeritud Krimmis ning kantud Ukrainas seepärast musta nimekirja. Venemaa teatas, et kui nad võistlusel osaleda ei saa, siis ei näita nad seda ka oma televisioonis. EBU ametlik seisukoht oli, et nad ei saa Ukrainale ette kirjutada, keda riiki lubada ning Venemaale pakuti võimalust teises poolfinaalis, ja vajadusel ka finaalis, esineda satelliitülekande kaudu.

(Maria Antipina)

Publik vahendab, et seepeale võttis sõna Ukraina peaminister Vjatšeslav Kõrõlenko, kes teatas, et Ukraina ei saa lubada isegi satelliitosalemist. „Julia etteaste ülekandmine Ukraina tele-eetris on samamoodi seaduse rikkumine nagu tema sisenemine riiki. EBU oleks pidanud selle peale mõtlema.“ BBC vahendab, et Venemaa on satelliidi kaudu esinemise võimaluse ka tagasi lükanud, sest peavad seda veidraks. „See räägib täiesti ürituse tuumale vastu,“ teatas Pervõi Kanal.

Eurovisioni lauluvõistluse 60aastase ajaloo jooksul on tegu esimese korraga, kui ühele riigile pakutakse võimalust osaleda võistlusel satelliitülekande kaudu. Eurovisioni boss Jon Ola Sand ütleb, et lauluvõistluse ja poliitika lahus hoidmine on oluline ning just seepärast selline pakkumine tehtigi. EBU loodab siiski Ukraina võimudega ühisele meelele jõuda.

Julia Samoilova on öelnud, et ta ei ole Ukraina otsuse pärast pahane. Intervjuus Pervõi Kanalile on ta ka öelnud, et ei mõista, miks näeb Ukraina temasuguses väikeses tüdrukus mingit ohtu. „Ma lähen edasi. Usun, et kuidagi kõik muutub,“ ütles ta. 27aastane Samoilova esines annekteeritud Krimmis aastal 2015 ning Ukraina peab seal käiku illegaalseks. Kremli esindaja Dmitri Peskov ütles: „Meie vaatevinklist on selline otsus täiesti ebaaus ja ebaõnnestunud. Loodame samuti, et see vaadatakse uuesti üle. Tema sõnul devalveerib Samoilova riiki mittelubamine lauluvõistlust.