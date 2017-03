190 riigi ettevõtlus- ja õiguskeskkonda analüüsiv Maailmapanga raport Doing Business paigutas Eesti kinnisvaratehingute lihtsuse 6. kohale.

Eesti naabritest on edetabelis eespool Leedu, mis on 2. kohal, Rootsi leiab tabelist 10. positsioonilt, Soome 20. kohalt ning Läti 23. asetuselt.

“Raport reastab riike erinevatel alustel erinevatesse edetabelitesse. Tänavu pälvis Eesti kõrgeima edetabeli koha kinnisvaratehingute lihtsusega,” ütles Notarite Koja esimees Tarvo Puri. “Raport analüüsib kinnisvaratehingu puhul nii kulusid, näiteks notari tasu, kui ka asjaajamiseks kuluvat aega ja bürokraatiat. Seega võib tõdeda, et meil on kinnisvaratehinguteks soodne keskkond. Eesti edu selles edetabelis on kindlasti mõjutanud e-lahendused, mis on tunduvalt lühendanud notariaalsetele tehingutele ja kinnistamisele kuluvat aega,” selgitas Puri.

Lisaks eeltoodud kõrgetele kohtadele pälvis Eesti 11. positsiooni lepingute jõustamises, 12. koha ärikliimas tervikuna, 14. koha ettevõtlusega alustamises, 17. tulemuse väliskaubanduses, 21. positsiooni maksude maksmises ja 32. koha krediidi saamises.

Samuti hindab raport ka näiteks hoonetele ehitusloa ja elektriühenduse saamise lihtsust, vähemusinvestorite kaitset, piiriülese kaubandusega tegelemist ja maksejõuetusest tingitud probleemide lahendamist.

Raporti koostamiseks esitavad Maailmapangale andmeid 190 riigi ettevõtjad, õigusteenuse osutajad, kinnisvarabürood ja teised organisatsioonid.