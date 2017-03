Omaaegse menubändi Boston endine trummar suri ehtsa rokkarina – keset esinemist.

John Thomas “Sib” Hashian, kes mängis hitist "More Than A Feeling" tuntud Bostoni kahel esimesel plaadil, varises kokku Legend of Rocki nimelisel ristlusreisil. Bostoni cover-bändis mänginud 67aastane Hashian suri TMZ.comi teatel keset kontserti. Laeva meditsiinipersonal üritas tema elu päästa, kuid tulutult.

Sibi lahkumisest teada saades avaldas Hollywoodi täht Dwayne "The Rock" Johnson Instagramis nende ühisfoto, nimetades rokkarit oma teiseks isaks. "Ei tea, miks asjad vahel juhtuvad nii, nagu nad juhtuvad. Kui meie armsad lahkuvad nii ootamatult, et me ei jõua nendega hüvasti jätta. Ehk on siin õppetund: elagem oma elu täiel rinnal, sest eales ei või teada, mis meid ootab."

USA ansambli Boston hiilgeaeg jäi 1970.-1980. aastatesse. Bändi omanimeline debüütplaat aastast 1976 on kõigi aegade enimmüüdud debüütalbumite edetabelis teisel kohal.